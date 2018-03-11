"السياحة" تعلن مواعيد التسجيل في الحج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، الأحد، فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الشركات السياحية اعتباراً من 1 رجب (18 مارس) على أن تجري القرعة في 15 شعبان (1 مايو).

وقال بيان صادر مساء الأحد، أنه سيتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصى مناسب لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحده بما يراعي الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.

وأكدت اللجنة أن فتح مسافات السكن في الحج 2500 متر شريطة توفير "شاتيل باص" لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكي لجميع الصلوات، وفي حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم.

وأشار اللجنة إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية لسرعة الإنتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكتروني لبوابة الحج الموحدة لتسجيل حجاج القطاع السياحي.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفد من اللجنة العليا للحج سيسافر إلى الأراضي السعودية في القريب العاجل لإنهاء الإتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، وأيضاً الاجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد في إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها في توقيتات مبكرة بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد علي الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط في التوقيتات تؤدي إلي إرتفاع أسعار موردي الخدمة.

وأكدت أنه سيتم الاجتماع مع شركات الطيران الحكومية والطيران الخاص وكذلك الجسر العربي لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمده لخدماتهم في وقت مبكر.