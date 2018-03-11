برلماني: زيارة "كامل" للسودان لإزالة أي توتر بين البلدين

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة للسودان يقع في إطار التنسيق بين الجانبين.

وأضاف عقل في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن زيارة كامل للسودان تأتي في إطار الحفاظ الأمن القومي العربي والإسلامي بما يتضمنه عسكريًا أو مياه النيل أو تشكيل قوة عربية مشتركة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن اللقاء يأتي للتنسيق بين دول حوض النيل وإزالة أي توتر بين البلدين.

وكان اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات، التقى أمس السبت، يوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد إبن عوف، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله "قوش" والفريق ركن جمال الدين إبراهيم رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية.

وقال كامل، إنَّ هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف لعودة العلاقات بين مصر والسودان إلى مسارها الصحيح بعد نحو شهرين من توتر للعلاقات بين البلدين -حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس.​