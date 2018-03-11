عضو "دعم مصر": زيارة عباس كامل للسودان تحرك مفاوضات "سد النهضة"

كتبت- هند الشامي:

قال جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن زيارة اللواء عباس كامل القائم بأعمال مدير المخابرات تأتي حفاظًا على الأمن القومي وتأكيدًا على أن القيادة السياسية تسير بالطريق الصحيح، مضيفًا: "خطوة زيارة اللواء عباس كامل للسودان كلها خير".

وأوضح في تصريحات لمصراوي، إن هذه الزيارة تهدف لتعزيز التعاون الأمني من أجل التعايش بين البلدين، متوقعًا أن تتطرق الزيارة لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا وتحركها مجددًا بين البلدان الثلاثة وتدفع بها نحو نتائج إيجابية ومثمرة.

وتعقيبا على وجود مقترح تشكيل قوة مشتركة حدودية بين البلدين، قال: "نحن نطالب بالتعاون المشترك مع جميع الدول".

وكان اللواء عباس كامل القائم بأعمال مدير المخابرات، التقى أمس السبت، يوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد إبن عوف، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله "قوش" والفريق ركن جمال الدين إبراهيم رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية.

وقال كامل، إنَّ هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف لعودة العلاقات بين مصر والسودان إلى مسارها الصحيح بعد نحو شهرين من توتر للعلاقات بين البلدين -حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس.​