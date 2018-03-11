مسئول بـ"الزراعة": استئناف توريد وجبات التغذية المدرسية قريبًا

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور إيهاب العيسوي، المدير العام لمشروع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة، إن عودة العمل بمصانع التغذية المدرسية قريبة للغاية، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء في الأشهر الماضية من أجل استئناف عمليات توريد الوجبة.

وأضاف العيسوي، لمصراوي، أن معهد بحوث تكنولوجيا التغذية يقوم دائما بتطوير الوجبة من خلال متخصصين في المعهد حتى تطابق المواصفات، موضحاً أن الوجبة تمر بالعديد من دراسات اللجان المعنية للخروج بمنتج صحي وسليم للطلاب.

وتوفر وزارة الزراعة، 12 مليونا و300 ألف وجبة لطلاب المدارس أسبوعياً من خلال مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية والمنتشرة في 13 محافظة.



كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال في تصريحات تليفزيونية أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تناول وجبة التغذية المدرسة قبل توزيعها بالمدارس للاطمئنان على سلامة الطلاب، مضيفًا أن تناول الرئيس جاء خلال اجتماعه مع وزير الزراعة، لتقديم العينات الخاصة بالتغذية المدرسية ومن ضمنها فطائر محشوة بالبلح، مصنوعة فى مصانع وزارة الزراعة التي تملك 17 مصنعا على مستوى الجمهورية.