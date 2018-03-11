معهد "جوته" ينظم احتفالاً لإطلاق مجلة "رؤية".. الثلاثاء المقبل

القاهرة- أ ش أ:

ينظم معهد (جوته) الألماني، بعد غد الثلاثاء، احتفالاً للإطلاق الرسمي لمجلة (رؤية) علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، حيث ستعقد حلقة نقاش عن الملف الأول تحت عنوان "صراع الأجيال" بمشاركة كل من انجي شرف (مصر) وجنين عباس من (ألمانيا/ فلسطين) وانطوان أبوديوان (لبنان).

وذكر بيان وزعه المعهد، اليوم الأحد، أن مجلة (رؤية) هي مجلة متعددة اللغات والوسائط على الإنترنت، ويتم تنفيذها بالتعاون مع (دويتشه فيله) و(قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي)، وتتكون المجلة من ملف يحتوي من (5 إلى 8) مقالات، ويتم ربط المواد الإبداعية والمقالات والمقابلات المصورة والروايات المصورة بطريقة مبتكرة وإبداعية.

ومن المقرر أن تقدم فرقة (ليل وعين) مجموعة من الأغاني القديمة، وأغاني من تأليف الفرقة خلال حفل إطلاق هذه المجلة.