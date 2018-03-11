أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

معهد "جوته" ينظم احتفالاً لإطلاق مجلة "رؤية".. الثلاثاء المقبل

08:03 م الأحد 11 مارس 2018
معهد "جوته" ينظم احتفالاً لإطلاق مجلة "رؤية".. الثلاثاء المقبل

معهد جوته

القاهرة- أ ش أ:

ينظم معهد (جوته) الألماني، بعد غد الثلاثاء، احتفالاً للإطلاق الرسمي لمجلة (رؤية) علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، حيث ستعقد حلقة نقاش عن الملف الأول تحت عنوان "صراع الأجيال" بمشاركة كل من انجي شرف (مصر) وجنين عباس من (ألمانيا/ فلسطين) وانطوان أبوديوان (لبنان).

وذكر بيان وزعه المعهد، اليوم الأحد، أن مجلة (رؤية) هي مجلة متعددة اللغات والوسائط على الإنترنت، ويتم تنفيذها بالتعاون مع (دويتشه فيله) و(قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي)، وتتكون المجلة من ملف يحتوي من (5 إلى 8) مقالات، ويتم ربط المواد الإبداعية والمقالات والمقابلات المصورة والروايات المصورة بطريقة مبتكرة وإبداعية.

ومن المقرر أن تقدم فرقة (ليل وعين) مجموعة من الأغاني القديمة، وأغاني من تأليف الفرقة خلال حفل إطلاق هذه المجلة.

هذا المحتوى من

Asha
معهد جوته مجلة رؤية الانترنت

الخبر التالى:

مسئول بـ"الزراعة": استئناف توريد وجبات التغذية المدرسية قريبًا

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان