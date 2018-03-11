وزير الصحة: نظام التأمين الصحي سيُطبق في بورسعيد باستخدام التكتولوجيا

كتب- محمد غايات:

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إن منظومة التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها في محافظة بورسعيد، وهي تعتمد على الميكنة بعد توقيع برتوكول مع وزارة الاتصالات لاستخدام التكنولوجيا والاتصالات في المنظومة.

وأكد راضي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصالات، أن تطبيق التكنولوجيا في منظومة التأمين الصحي بدءًا من استقبال المرضي وتحويلهم من طبيب لآخر وإرسال المطالبات المالية وتحويل المريض إلى المستشفى وقواعد البيانات الخاصة بأهل بورسعيد وتوزيعهم بشكل جغرافي ضمن منظومة تكنولوجية متطورة تشرف عليها وزارة الاتصالات.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أن البروتوكول يأتي في إطار تحول مصر إلى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين على أساس تكنولوجي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي يعد نقلة نوعية في مصر.

وأكد أن البروتوكول سيسهم في تكامل المنظومة التكنولوجية مع المنظومة الصحية وبشكل يضمن تقديم الخدمة للمواطن يمكن من خلالها أن يتم عمليات التقييم والتحسين في الخدمات ، مضيفا أنه سيكون هناك للمواطنين كارت ذكي موحد للخدمات التي يحصلون عليها .