​رئيس الوزراء يلتقي "القطان" في ختام مهمته سفيرًا للسعودية بالقاهرة

كتب- محمد غايات:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد القطان في ختام مهمته سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى مصر.

وأعرب السفير أحمد القطان عن تقديره لما لمسه خلال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، وما لقيه من تعاون وثيق وترحاب من قبل جميع المسؤولين في مصر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بما عزز من الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على تميز العلاقات التاريخية بينهما.

وثمن رئيس الوزراء دور السفير القطان خلال سنوات عمله بمصر، في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التنموية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل سوياً من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

فيما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بمزيد من الازدهار والتقدم والرقي، وللسفير القطان دوام الترقي، والتوفيق في منصبه الجديد في المملكة العربية السعودية وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية.