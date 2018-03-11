​رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة المشاركة المجتمعية في حملة ترشيد المياه

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، بحضور الدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بهندسة القاهرة، لمناقشة موقف مراجعة وتحديث الدراسات المتكاملة للخزانات الجوفية، من حيث اكتمال قاعدة البيانات الجغرافية، بحيث تغطي كل بقعة في مصر بما يساعد في عمليات التخطيط وجهود التنمية المستدامة.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن الاجتماع ناقش حالة المياه في مصر، والجهود المبذولة لتطهير الترع والمصارف والمجاري المائية، فضلاً عن بحث موقف حملة التوعية بترشيد المياه والتأكيد على ضرورة المشاركة المجتمعية من جانب كافة الوزارات المعنية، بالمشاركة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.