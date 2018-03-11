بعد زيارة عباس كامل للسودان.. بكري: تهدف للحفاظ على الأمن القومي​

كتب- أحمد علي:

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الزيارة الأخيرة للقائم بأعمال مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، إلى دولة السودان تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي لمصر، والعمل على مواجهة المخاطر المشتركة التي تهدد مصر والسودان.

وأضاف بكري في تصريحات لمصراوي، أن العلاقات السودانية المصرية مرت بأزمة دبلوماسية أدت إلى ضرورة التدخل الرئاسي من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن سحب السودان لسفيره بالقاهرة أدى إلى عقد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني الرئيس عمر البشير.

وأوضح أن لقاء الرئيسين مهد لاجتماع رباعي في القاهرة بحضور وزراء الخارجية ومديري مخابرات البلدين، وتوجت أخيرًا بالزيارة الأخيرة للواء عباس كامل في إطار استكمال هذه الجهود للحفاظ على العلاقات وعدم تدهورها مهما كانت التحديات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارة تهدف أيضاً إلى مناقشة كل المشكلات التي يمكن أن تعترض العلاقات المصرية السودانية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت تعليماته واضحة بأن السودان بلد شقيق، وأمنها من أمن مصر.

وأكد بكري، أن الزيارة تهدف إلى مناقشة تسريع ملف مفاوضات "سد النهضة" وما يستجد عليها من تداعيات، خاصة أن مصر والسودان عاملان رئيسيان في المفاوضات في ظل التعنت الإثيوبي في هذا الملف.

وكان اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات، التقى أمس السبت، بوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبدالله "قوش" والفريق ركن جمال الدين إبراهيم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وقال كامل، إنَّ هناك إرادة قوية للسير في طريق تهيئة كل الظروف لعودة العلاقات بين مصر والسودان إلى مسارها الصحيح بعد نحو شهرين من توتر للعلاقات بين البلدين- حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أمس.