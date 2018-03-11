برلماني يطالب بتطبيق عقوبات قانون الرياضة على مشاغبي "الأهلي ومونانا"

كتب- محمد نصار:

طالب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة على مُثيري الشغب الذين ظهروا في الملاعب والمدرجات في مباراة النادي الأهلي ومونانا الجابوني في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عباس، في بيان له، اليوم الأحد، إن تكسير الأولتراس وعناصر 6 إبريل كراسي ستاد القاهرة غير مقبول على الإطلاق ولا يجوز أن تحدث مثل تلك الوقائع مرة أخرى.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة، أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب وأعضاء لجنة الرياضة بالبرلمان يبذلون قصارى جهدهم لعودة الجماهير للملاعب وتلك التصرفات لم ولن تمنع مجهودات عودة الجماهير.

كما أوضح أن تطبيق القانون في مثل تلك المواقف رادع حتى لا نسمح بتكرار سيناريوهات الشغب داخل الملاعب المصرية.​