التعليم تتيح النموذج الاسترشادي الأول لـ"بوكليت" الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الإعلامي، أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة؛ للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018، فقد

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن الوزارة أتاحت النموذج الاسترشادي التدريبي الأول في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الحالي، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي: http://moe.gov.eg/exam_2018/index.html

وأضاف حجازي – في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الوزارة بكل أجهزتها وقطاعاتها حريصة على تدريب وتهيئة الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وإعدادهم لخوض مارثون الثانوية العامة الذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/6/2018، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1/7/2018.

وأوضح حجازي أن النماذج التدريبية التي سيتم إطلاقها تباعًا على موقع الوزارة ستكون شاملة لكافة أجزاء المنهج الدراسي بالكامل، وتم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

ووجه حجازي رسالة للطلاب وطالبات الثانوية العامة حثهم فيها على ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذج الأول الذي تم رفعه على موقع الوزارة في كافة المواد الدراسية، طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.