رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات التنمية بالصعيد

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا، بصعيد مصر، بحضور وزراء التعاون الدولي، الاستثمار، التخطيط، التنمية المحلية.

ويأتي برنامج هذه المشروعات، بتمويل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد، ويسعى البرنامج لزيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلاً عن رفع نسب مشاركة الشباب في مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك في إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائيًا في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة دراسة كل الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج يتضمن عددًا من الأهداف في مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلال النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التوسع في إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر في تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد.

وتمت الإشارة إلى الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ البرنامج، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، الذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية، وكذا الاعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، ومراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.