وزير الأوقاف: المشاركة بالانتخابات واجب وطني.. والمساجد على الحياد المطلق

كتب- محمد قاسم:

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للرد على كل المغالطات التي تحاك ضد الوطن، منها ما يقال عن مصر في البلاد الأخرى بأنها غير مؤهلة للديمقراطية.

وأضاف جمعة في ندوة نظمتها جامعة القاهرة بعنوان "دور الشباب في بناء المجتمع" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم الأحد، أن المشاركة الإيجابية في كافة استحقاقات الدولة حق للدولة على أبنائها، موضحا أن جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المساجد لن تكون طرفا في أي انحياز حزبي فهي على الحياد المطلق.

وتابع: "نحن ننأى بأنفسنا ومساجدنا عن أي توظيفاً سياسياً ولكن في التوقيت نفسة فالمشاركة الايجابية هي واجب وطني ومطلب شرعي".

وأكمل: "نحن حضارة عريقة لأكثر من 7000 سنة، وحضارة إسلامية، والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية تعطي العالم كله درسا عظيما أننا شعب متحضر وأهل للمشاركة الديمقراطية لبناء دول ديمقراطية حديثة تأخذ المواطن المصري لاآفاق أوسع".

ونوه إلى أن جامعة القاهرة تعطي مثلا قويا في كيفية الاهتمام بالأطر الثقافية من خلال اللقاءات المختلفة، لافتا إلى أن أهمية تلك اللقاءات ترجع إلى دورها في توعية الطلاب وإشراكهم في العمل الجامعي والمجتمعي.