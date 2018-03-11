رئيس جامعة القاهرة: المؤامرات تتكالب على مصر منذ عهد محمد علي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مصر تواجه العديد من المؤامرات الخارجية، تتكالب عليها منذ عهد محمد علي، في محاولة لإحباط المجتمع المصري ووقف قاطرة البناء والتنمية، ما يعظم من حاجة البلاد لشبابها.

وأضاف الخشت، في ندوة نظمتها جامعة القاهرة بعنوان "دور الشباب في بناء المجتمع" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم الأحد، أن الشباب له دور مهم في نهوض الأمم، من خلال المشاركة الإيجابية في كل المجالات، السياسية، الثقافية والفنية، وغيرها من المجالات.

وتابع: "مصر تسير بقوة وسرعة على طريق التنمية، وتقود حربا قوية ضد المؤامرات التي تريد أن تذهب بها كما فعلت بسوريا والعراق وليبيا"، مشيرا إلى أن الدولة ليست منفصلة عن أفرادها، فتغير الأفراد للأفضل يعود بالنفع على الوطن، ويأخذ بيدها إلى طريق التقدم والنهوض.

حضر الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتبان الصحفيان عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع.