الإسكان تكشف أسباب تأخير استلام وحدات الإعلان "الثامن والتاسع"

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، إن الوزارة واجهت تحديات كبيرة عقب تحرير سعر الصرف، أثرت على نسب تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن حجم تعويض المقاولين بلغ 10 مليارات جنيه، على الرغم من إقاء أسعار الوحدات كما هي دون تغيير.

وأضاف "حسن" لمصراوي، اليوم الأحد، أن الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي أصحاب الكراسة الزرقاء ضمن الإعلان الثامن، انتهو من دفع الأقساط كاملة والمدة المحددة لاستلام وحداتهم انتهت، لكن التأخير بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات نتيجة لتحرير سعر الصرف، فمعظم المقاولين توقفوا عن التنفيذ نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، موضحًا أن هناك بعض الوحدات تم الانتهاء منها وجاري تسليمها للمواطنين.

وعن المحولين من القاهرة الجديدة، والسلام، والمرحلة الثانية بدهشور، فتم البدء في تسليمهم تباعا لأن المشروعات في هذه المدن كان تنفيذها متوقفًا أيضًا، بجانب مدن بدر والعبور و6 أكتوبر و15 مايو، ومن المتوقع زيادة الوحدات المسلمة في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أي وحدة يتم الانتهاء من تنفيذها تسلم إلى حاجزها بأقصى سرعة.

وأوضح رئيس جهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، أن نتيجة الإعلان التاسع من مشروع العام الماضي، بمقدم حجز 11 ألف جنيه، ظهرت نتيجته في بعض المدن التي بها وحدات تكفي كل المتقدمين وانطبقت عليهم الشروط، لافتًا إلى أن باقي المدن يوجد بها أولويات وبالتالي نتيجتها تأخرت بعض الشئ ومن المقرر أن تظهر تباعا خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هناك عاملًا مهمًا في تأخير الاستعلام، وهو وجود معلومات غير صحيحة أو دقيقة تقدم بها الحاجزون، وبالتالي نستغرق وقتًا أطول للتأكد من المعلومات.

ونوه إلى أنه لو تم تغييز أي بيانات خاصة بالحاجزين سواء كان محل الإقامة أو مفردات المرتب أو تغيير الوظيفة لابد أن يتم التواصل مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أو الاتصال على رقم 1188، مطالبًا المواطنين بالتعامل مع المصادر الرسمية، وأي مواطن تعرض لعملية نصب عليه التقدم بشكوى لجهاز للتحقيق فيها مباشرة.

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