هل يحق لمزدوجي الجنسية التصويت بالانتخابات الرئاسية؟.. مصدر يجيب

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن كل ناخب يحمل الجنسية المصرية، وأي جنسية أخرى (مزدوجي الجنسية)، يحق له التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر إجراؤها في 16 و17 و18 مارس الجاري.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم الأحد، أن قوانين الانتخابات الرئاسية، أوصت بأحقية كل مصري في حقه للتصويت مادام ليس هناك ما يمنع، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز السفر ساري الصلاحية، ويحمل الرقم القومي.

وأشار إلى أن أي شخص يحمل الجنسية المصرية، يحق له التصويت سواء داخل مصر أو بالخارج لكن لمرة واحدة فقط.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على 122 دولة 139 لجنة فرعية تراقبها لجنة عامة من مقر الهيئة، حتى يتمكن المصريين بالخارج من المشاركة بعملية التصويت.

ويتنافس خلال السباق الانتخابي كلًا من المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي (فترة رئاسية ثانية)، وموسى مصطفى موسى (رئيس حزب الغد).