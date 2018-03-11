تعليم القاهرة: توزيع التغذية المدرسية الأسبوع الجاري

كتبت- ياسمين محمد:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن خطاب وزارة التربية والتعليم، بشأن توزيع الوجبات المدرسية على طلاب المدارس بمرحلتي رياض الاطفال والابتدائية، وصل المديرية اليوم الأحد.

وأضاف عطية - في تصريح لمصراوي- أن المديرية جاهزة لتوزيع التغذية المدرسية، وسيتم وضع الخطوط العريضة لضمان وصولها لكافة الطلاب وتوزيعها خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إرسال خطابات للمديريات التعليمية للبدء في توزيع التغذية المدرسية على طلاب المدارس، اليوم، مشيرًا إلى أن توزيع الوجبة المدرسية، على كل طلاب مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، بجميع محافظات الجمهورية، وفقًا لما تم إقراره من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، نافيًا وجود أي مشكلة في عمليات التوزيع أو التخزين أو نقص الوجبات.

وأضاف خيري، في بيان أمس، أنه تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل منظومة التغذية المدرسية، ومراجعة مناقصات كل الشركات من حيث التعاقد والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بهذه العملية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوجبة المدرسية موجدة لكل طلاب مدارس الجمهورية بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال وهي "البسكويت"، أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فتتنوع تركيبة الوجبة في كل محافظة حسب المورد المتعاقد ما بين: البسكويت، الفطيرة، بار الحلاوة، والباتيه"، ووذلك وفقًا لاشتراطات ومراجعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال خيري إنه خلال اجتماع مطول تم أمس السبت، بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وكل الجهات المعنية، أكد الوزير على توزيع الوجبة في كل المحافظات وعلى كل الطلاب كما كان سابقًا، ولا صحة مطلقًا لما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول وجود أزمات في عمليات التوزيع في بعض المحافظات.