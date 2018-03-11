أبرزها السياحة والثقافة.. 6 لجان ضمن توصيات منتدى "صوت مصر"

كتب - يوسف عفيفي وهاني رجب:

أعلن هاني محمود، الخبير الإداري، رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، تدشين 6 لجان بمنتدى قمة "صوت مصر"، أبرزها لجنة للثقافة وأخرى للتجارة والصناعة وثالثة للإعلام، ورابعة للسياحة للترويج للقطاع بمصر بشكل سليم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن التوصيات المنبثقة عن قمة "صوت مصر" Narrative PR Summit 2017، والتي شهدتها القاهرة تحت اسم "صوت مصر"، برعاية وزارتي التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وبحضور هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وأوضح محمود، أن وزارة السياحة تسعى بكل ما تملك للترويج للقطاع السياحي، ولكن هذا يحتاج إلى دعم الجميع من أجل تغيير الصورة الذهنية في الخارج، موضحًا أن مصر من أكبر البلاد تنوعا في المقاصد السياحية العالمية.

ونوه إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق السياحي لنجاح المنظومة السياحية ككل وتغيير أساليب الترويج السياحي.

من جانبها، قالت لمياء كامل الخبير الإعلامي، ورئيس سي بلاس، إن توصيات القمة ستعرض على الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف الخروج بنتائج فعالة على أرض الواقع، موضحة أن الرئيس أبدى اهتمامه بالتوصيات وانتظار طلبات محددة للتعاون بشأنها.

وأوضح أعضاء لجنة التوصيات، أن للسياحة الثقافية دور في خلق هوية الدول ومن الضروري استخدام التكنولوجيا لجذب السائحين وعقد شراكات بين هيئة تنشيط السياحة وشركات تنظيم الحفلات والمؤتمرات العالمية والأمر الأهم هو تطوير أسلوب التعامل مع السائح.

وشارك بالقمة عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين الحكوميين ورجال المال والأعمال، وسط تغطية إعلامية كبيرة، ومشاركة فاعلة من رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين.