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اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

07:59 ص الأحد 11 مارس 2018
اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

كتب: السيد الحراني
يعقد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم الاحد في العاشرة صباحا الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة آخر المستجدات التي تواجه جهاز محافظة القاهرة.

ويعقد اجتماع المجلس التنفيذي بشكل شهري بحضور رؤساء الأحياء ووكلاء الوزارات ومديري المديريات من خلال عرض أبرز أنشطة العاصمة خلال الشهر المنصرم، وطرح أهم القضايا والأنشطة لاتخاذ قرارات حازمة بشأنها.

ويعقد الاجتماع بحضور نواب محافظ القاهرة جيهان عبد الرحمن نائب الحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية.

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء

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