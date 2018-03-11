بالفيديو .. 15 معلومة أخر تطورات العملية الشاملة سيناء 2018

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الأحد، البيان الخامس عشر بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، التي بدأت في التاسع من فبراير، وتضمن البيان 15 معلومة تشمل أخر التطورات في العملية الشاملة يرصدها مصراوي فى النقاط التالية :

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (9) أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات، وعدد (3 ) سيارات دفع رباعى مفخخة.

- القضاء على عدد (4) عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على عدد ( 3 ) من القيادات التكفيرية ب

- القضاء على عدد (12) عنصر تكفيري مسلح خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات

- اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا عثر بداخلها على عدد من البنادق الآلية والرشاشات الخفيفة والذخائر والملابس العسكرية ومواد الإعاشة.

- اكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله على عدد (34 ) صاروخ جراد / كورنيت / أهرام، وعدد (4) دانة آر بي جي، وكميات كبيرة من مادتي سي فور والتي إن تي شديدة الانفجار.

- ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلهما على عدد (70) عبوة ، وعدد (60) قنبلة يدوية وعدد (200) مفجر وكميات من الأدوات والمواد الكيميائية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلكية.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية.

- تفجير وإبطال مفعول عدد (83) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

- تدمير عدد (285 ) وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار وكتب تدعو للفكر التكفيري ووحدة ارسال لاسلكية ومركز إعلامي.

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 6 ) سيارات، وتدمير عدد ( 32 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، منهم أعداد مخبأة تحت الأرض.

- اكتشاف وتدمير عدد (6 ) مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 4680 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

- ضبط سفينة تجارية بمنطقة الانتظار بمحيط ميناء الإسكندرية عثر بداخلها على كميات ضخمة من (جوهر الحشيش المخدر) تقدر بحوالي (3،5) طن مخبأه داخل بالسفينة.

- تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير عدد (5) سيارات دفع رباعى خلال محاولتها التسلل داخل الأراضى المصرية على الاتجاة الاستراتيجى الغربي.

- استشهاد ضابط صف ومجند، وإصابة ضابط وضابط صف و4 مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية".