الجيش يعلن البيان الخامس عشر عن عمليات سيناء

أعلنت القوات المسلحة البيان الخامس عشر، عن عملية سيناء 2018.

وأفاد البيان: «استمرارا لمعركة الوطن التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل شجاعة لاستئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة المجابهة الشاملة (سيناء 2018) على مدار الأيام الأربع الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (9) أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات، بالإضافة إلى فنطاس مياه وعدد (3 ) سيارات دفع رباعى مفخخة.

- القضاء على عدد (4) عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على عدد ( 3 ) من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادا لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء الشرفاء.

- القضاء على عدد (12) عنصر تكفيري مسلح خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

- اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا عثر بداخلها على عدد من البنادق الآلية والرشاشات الخفيفة والذخائر والملابس العسكرية ومواد الإعاشة.

- اكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله على عدد (34 ) صاروخ جراد / كورنيت / أهرام، وعدد (4) دانة آر بي جي، وكميات كبيرة من مادتي سي فور والتي إن تي شديدة الانفجار.

- ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلهما على عدد (70) عبوة مضادة للأفراد، وعدد (60) قنبلة يدوية وعدد (200) مفجر وكميات من الأدوات والمواد الكيميائية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلكية.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية، وتفجير وإبطال مفعول عدد (83) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

- تدمير عدد (285 ) وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار وكتب تدعو للفكر التكفيري ووحدة ارسال لاسلكية ومركز إعلامي.

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 6 ) سيارات، وتدمير عدد ( 32 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، منهم أعداد مخبأة تحت الأرض.

- اكتشاف وتدمير عدد (6 ) مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 4680 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

كما واصلت القوات البحرية تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها حيث تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من ضبط سفينة تجارية بمنطقة الانتظار بمحيط ميناء الإسكندرية عثر بداخلها على كميات ضخمة من (جوهر الحشيش المخدر) تقدر بحوالي (3،5) طن مخبأه داخل بالسفينة.

فيما تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير عدد (5) سيارات دفع رباعى خلال محاولتها التسلل داخل الأراضى المصرية على الاتجاة الاستراتيجى الغربي.

وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة تنظيم عدد (610) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن غير المدبرة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط العديد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي.

واستمرارا لجهود اجهزة الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية والمواد التموينية للمواطنين من أبناء مناطق شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دفع القوافل الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي سيناء.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط صف ومجند، وإصابة ضابط وضابط صف و4 مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية".