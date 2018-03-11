تأكيد السيسي علي مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي يتصدر عناوين صحف اليوم

القاهرة -أ ش أ:

استحوذت قضايا الشأن المحلي علي عناوين وموضوعات الصحف الصادرة اليوم الأحد، وجاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، لبحث نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية.

وأبرزت الصحف بشكل خاص ، تأكيد الرئيس السيسى ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، وأهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، كما أبرزت تأكيده ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلى أو نسبة الدين العام للناتج المحلى.

ونقلت صحيفة "الأهرام" تصريحا للسفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه " إن الاجتماع ناقش خفض عجز الموازنة الكلى إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلى مقابل 10.9% من الناتج المحلى في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.

كما أبرزت الصحف استعراض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خطوات استكمال تطوير الخدمات الصحية مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان ، وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لخطوات تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد، واستكمال تطوير الخدمات الصحية، لضمان توفيرها بشكل متميز للمواطنين، فيما استعرض وزير الصحة خطوات تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك ما يتعلق بالتشكيل المتوقع للهيئات المختصة الثلاث، المنصوص عليها فى القانون، وهى هيئات التمويل، والرقابة، والرعاية الصحية، فضلا عن البروتوكول المقترح توقيعه مع وزارة الاتصالات بشأن تنظيم عملية ميكنة المنظومة، وكذلك ما يتعلق بدور شركات القطاع الخاص، التي يمكن أن تتعاون مع الوزارة، تحت إشراف وزارة الاتصالات.

وتناولت صحيفة "الأهرام" تأكيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر والذي ينفذه تحالف شركتي (ويسترن جيكو - شلمبرجير) وتي جي إس باستثمارات 750 مليون دولار، في جذب شركات البحث والاستكشاف العالمية لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة وإنتاج مصر من الثروات البترولية .

وأضاف أن المشروع سيتيح الفرصة للحصول علي بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولي في هذه المنطقة المصرية البكر التي لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس، وسيمكن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبها ، تناولت صحيفة "الأخبار" تأكيد وزارة الإسكان، أن الشركات الفائزة بتنفيذ مشروعات القطار السريع ومونوريل أكتوبر والعاصمة الإدارية ستوقع العقود خلال أغسطس القادم، بعد مشاركة 16 تحالفاً عالمياً وشركات كبري دولية تقدمت بعروضها الفنية والمالية لتنفيذ هذه المشروعات.

ونقلت الصحيفة عن المهندس سامي أبو زيد مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، قوله " إنه يتم حاليًا إعداد كراسات الشروط والمواصفات وستكون متاحة للشركات خلال الفترة من نهاية أبريل وحتي بداية مايو المقبلين علي أن يتم تقديم العروض الفنية والمالية خلال منتصف يونيو القادم".

وفي ذات السياق، استعرضت صحيفة "الأخبار" تأكيد السفير محمد أبو الخير سفير مصر بسنغافورة أن هناك إقبالا من المستثمرين السنغافوريين علي المشروعات المصرية، وخاصة لإقامة مشروعات بمنطقة تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى أن موانئ سنغافورة تسعي لتشغيل رصيف ٥٥ والمزمع إنشاؤه بالإسكندرية لما لهم من خبرة كبيرة في تشغيل الموانئ وإداراتها وكذلك ميناء شرق بورسعيد.

وأوضح السفير محمد أبو الخير أن اتفاقا لإقامة مدينة صناعية علي نظام متطور تقيمها سنغافورة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم وتم توقيع اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية واس سي سي السنغافورية لإنشاء مدينة اقتصادية صناعية متكاملة ذات طابع مميز ومختلف وتضم مدرسة ومستشفي وجميع الخدمات علي أن تقوم (سوربانا جورنج) وهي أكبر شركة استشارية لتخطيط المدن بسنغافورة بإنشاء كيان متطور بكوم أوشيم يسمح بإقامة أنشطة صناعية مختلفة وذات طبيعة خاصة وبنظم إدارة تجعل كوم اوشيم مدينة عالمية بطراز متميز وستكون امتدادا لمدينة السادس من أكتوبر مع إقامة مركز تدريب يواكب أحدث النظم العالمية المتطورة.

وحول قطاع التصدير ، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي حل جميع مشكلات القطاع التصديري إيمانا بأهمية دور الصادرات في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية مما يوجد المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب.

ونقلت الصحيفة عن الشوربجي قولها "إن هذا الحرص والاهتمام ينعكسان علي جميع خطط واستراتيجيات عمل الوزارة والهيئة التي بدورها تحرص علي التعاون مع المجالس التصديرية والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة خاصة جهاز التمثيل التجاري الذي نعده شريكا أساسيا في عملنا لخدمة القطاع التصديري".

وأكدت اهتمام الهيئة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري و11 بنكا مركزيا بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية ، وأشارت الشوربجي إلي إطلاق الموقع الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية تحت اسم اكسبو ايجبت لتكون بمثابة منصة إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق المختلفة

واستعرضت صحيفة "الأهرام"، الزيارة المفاجئة للمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى موقع حادث قطار المناشى بقرية «أبو الخاوي» التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة لتفقد محطة السكك الحديدية بالقرية وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع حادث تصادم قطارى خط المناشى بالقرب من القرية. وتفقد محلب والوزير برفقة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المنطقة وناقشوا تطوير منظومة السكك الحديدية بالطرق الفرعية خاصة خط المناشي، كما توافقوا على ضرورة إنشاء مزلقان أو نفق للسكك الحديدية لخدمة أهالي المنطقة.