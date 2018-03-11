محلب وعرفات وسيد احمد يتفقدون اعمال القوس الشمالي الغربي للدائري الاقليمي

في جولة استغرقت عدة ساعات تفقد أمس كلا من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية و الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني

أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يمتد من طريق الأسكندرية الصحراوي حتى بنها

بطول 57 كم، وتبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ مليارات جنيه وقد شارك في الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محور كوبري الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، والذي يبلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، هي: برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكاليفه الإجمالية مليارا و500 مليون جنيه

أعقب ذلك استعراض الموقف التنفيذي لقطاعات القوس الشمالي الغربي بما يشمله من اعمال صناعية

(٦٢ عمل صناعي) ٢٣ كوبري و٣٩ نفق من خلال عرض تقديمي مفصل تضمن معدلات التنفيذ في كل قطاع حيث اوضح وزير النقل انه تم نهو الأنفاق بنسبة ١٠٠% وجاري نهو أعمال الكباري وأعمال جسم الطريق حيث بلغت نسبة تنفيذها كلا منهما ٧٥ %



بعدها تم التوجه الى تفقد باقي قطاعات المشروع المختلفة و مواقع محطة الرسوم بالطريق ومحطتي تموين الوقود وعدد من منازل ومطالع الطريق المؤدية الى عدد من الطرق الحيوية بالمحافظات المختلفة

وتم الالتقاء بالعاملين والمهندسين وتم التأكيد على الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال والاهتمام باعمال النيوجرسي والعواكس وان يتم تكثيف اللوحات الإرشادية مع مراعاة وضعها في اماكن محددة بالطريق وان يتم عمل مخطط يشمل كافة انواع واماكن اللوحات الإرشادية بالطريق

وعقب الانتهاء من تفقد القوس الغربي توجه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير النقل و مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني الى القوس الشمالي الشرقي بالدائري الاقليمي وطريق شبرا بنها الحر حيث تم تفقد بوابات الرسوم ومحطات تموين الوقود والخدمات الاخرى المقدمة للمواطنين واشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة التي تليق بالمواطن المصري

جدير بالذكر ان القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى الذى تنفذه وزارة النقل والذي يبلغ طوله ٩٠ كم (الشرقي الذي تم افتتاحه والغربي الجاري العمل به يمثل جزءً هاما من الطريق الاقليمي الذي يبلغ طوله الإجمالي ٤٠٠ كم و يربط جميع المحاور الطولية السريعه والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيساهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعه على إمتداد مساره ويساهم فى تخفيف الحركه المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى ، كما قد تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبه .