بالتفاصيل .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة

القاهرة – مصراوي :

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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