بعد اعتماده دولياً.. افتتاح مؤتمر طب عين شمس السنوي الثلاثاء المقبل

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء المقبل، مؤتمر كلية طب جامعة عين شمس السنوي الـ39 بفندق هيلتون هليوبولس (فيرمونت سابقا).

وصرح الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، بأن المؤتمر يعد بمثابة الحدث الطبي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بعد حصول المؤتمر على الاعتماد الدولي لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وحصل على ٣٦ ساعة معتمدة "Credit Hour " من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية "UEMS".

وأضاف أن الأبحاث المقبولة في المؤتمر ستنشر في عدد خاص من مجلة "QJM" إحدى المجلات الصادرة عن جامعة أوكسفورد "Impact Factor".

وأوضح الدكتور محمد الطيب وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يشارك به نخبة من الأطباء من مختلف دول العالم.