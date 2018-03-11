اليوم.. اجتماع تكميلي لوزير التعليم لعرض خطته لتطوير المنظومة بـ"الوزراء"

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيستكمل اليوم الأحد، استعراض خطته لتطوير منظومة التعليم.

وأوضح خيري – في تصريح لمصراوي – أن الوزير كان قد عقد اجتماعًا بمجلس الوزراء، قبل سفره لليابان، لعرض خطته، وسيستكمله غدًا.

وكشف مصدر حكومي، أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي، غدًا الأحد، لمجلس الوزراء، لاستعراض خطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تطوير المنظومة.