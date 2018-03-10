رئيس السكك الحديدية: تنفيذ خطة تفتيش للتأكد من إجراءات السلامة

القاهرة - أ ش أ:

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تنفذ أكبر خطة مرور وتفتيش مفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من أستيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان سير القطارات.

وطالب رئيس الهيئة -خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مساء اليوم السبت مع رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق- رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق (المركزية- الوسطى- الجنوبية- وسط الدلتا- غرب الدلتا- شرق الدلتا) بضرورة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة من طوائف التشغيل، بالإضافة إلى التدريب الميداني في مواقع العمل للتأكد من التزام العاملين بتنفيذ إجراءات السلامة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة المرور المفاجئ لرؤساء الإدارات المركزية ويجب أن يكون فعال ومؤثر ويتم تلافى جميع السلبيات بما يحقق الحفاظ الدائم على سلامة مسير القطارات ، والتواجد الدائم على الخطوط لرؤساء الإدارات المركزية بدائرة كل منطقة للتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة للعاملين بأبراج التشغيل وملاحظى البلوكات ومسئولى الإشارات وكذلك متابعة واكتشاف ما يتم من تجاوزات في أعمال التشغيل والإشارات ومحاسبة المقصرين من العاملين والمستويات الإشرافية في حالة عدم المتابعة.

وقال إن الغرض من خطة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة لعمل مراجعة شاملة داخل البلوكات وأبراج التشغيل والمزلقانات والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة من الرقابة على التشغيل، ومراجعة خدمات القطارات والقاطرات للتأكد من تواجدهم واستكمال المهمات المصلحية المقررة وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى ومناظرة سركى التشغيل والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك واثبات أى ملاحظات يتم اكتشافها والعمل على حلها .