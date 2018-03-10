طلاب "ابتدائي" يشاركون بمؤتمر لدعم السيسي.. والمدير: الرئيس يفعل المستحيل

كتب- محمد نصار:

تواجد عدد من طلاب مدرسة جواد حسني الابتدائية، بمؤتمر حملة "مواطن" الذي أقيم اليوم السبت بمنطقة إمبابة؛ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بانتخابات رئاسة الجمهورية.

ورصد "مصراوي" الطلاب مرتدين زياً موحدًا، رافعين أعلام مصر.

وقال جمال عبد المعطي، مدير مدرسة جواد حسني الابتدائية، إن طلاب المدرسة رددوا قصيدة جماعية لحب مصر إلى جانب مجموعة من الفقرات الأخرى.

وأكد "عبد المعطي"، أهمية دعم السيسي في الانتخابات المقبلة نظرا لما قام به من أجل الدولة المصرية، متابعا: "السيسي يفعل أقصى ما في وسعه، وقدم المستحيل لمصر".