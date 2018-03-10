مصدر طبي: لا ضحايا حتى الآن في انهيار عقار "السيدة زينب"

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر طبي، إن حادث انهيار عقار سكني بمنطقة السيدة زينب، لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات، حتى الآن.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث بشكل مبدئي؛ تحسبًا لسقوط ضحايا جراء انهيار العقار.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة.