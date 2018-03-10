فيديو| رقص استعراضي في حفل المتفوقين بـ"مودرن سكول".. والتعليم تتبرأ

كتبت- ياسمين محمد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لفقرة من حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة "مودرن سكول" فرع النزهة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تظهر فيه مجموعة من الفتيات يؤدين استعراضًا غنائيًا راقصا على أغنية "آه ياواد يا إسكندراني".

وفي حين انتقد عدد من رواد مواقع التواصل "الملابس والأداء" واعتبروها تتنافى والمعايير التربوية، رأى آخرون أن الاستعراض فني ويهدف للتعريف بالفلكلور الإسكندراني.

وقال يحي حسين، مدير إدارة النزهة التعليمية، لمصراوي، إن المدرسة لم تنظم الحفل على مسرحها، ولكن على مسرح جامعة عين شمس "دار الضيافة"، مشيرًا إلى أنه تأكد من ذلك من خلال إدارة المدرسة.

وتابع حسين: "الإدارة التعليمية مش مسؤولة عن الحفل لإقامته في مسرح لا يتبع وزارة التربية والتعليم، ولا المدرسة، وجامعة عين شمس تٌسأل عما جرى على مسرحها".

بدوره، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستبحث الواقعة.

جاءت الأزمة التي أثيرت حول الحفل على مواقع التواصل بعد أسبوع واحد، من حفل مدرسة "ليسيه الهرم" لتكريم المتفوقين، والذي استعانت فيه المدرسة بثلاث راقصات، وقررت وزارة التربية والتعليم استبعاد مديرة المدرسة.