برلماني يدعو للمشاركة فى الانتخابات: للحفاظ على حقوق الشهداء

كتب – محمود رمزي:

قال البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة أسيوط، إن الخروج لصناديق الإقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة الإيجابية من المواطنين، بمثابة الحفاظ على مسيرة العمل وحقوق الشهداء ويساهم في دعم مسيرة العمل الوطنى بقوة عظمة.

ودعا "أبو ضيف" فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى ضرورة الإيجابية والفعالية فى الانتخابات الرئاسية، انطلاقا من الدور القيادى والمجتمعي لشباب وأهالي وكبار عائلات الغنايم فى دعوة المواطنين لممارسة الحق الدستورى.

وقال "أبو ضيف": "نتطلع إلى أن تكون الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات أيام عيد وطنى تفخر فيها مصر بديمقراطيتها وقوة وإرادة الشعب المصرى".

واستنكر "أبو ضيف" المحاولات البائسة وغير المشروعة لتشويه الانتخابات الرئاسية المصرية، والدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يستهدف امن مصر وسلامة شعبها. ​