أكثر الكلمات إنتشاراً

يوم الشهيد محمد صلاح انتخابات الرئاسة شهادة أمان العملية الشاملة 2018

برلماني يدعو للمشاركة فى الانتخابات: للحفاظ على حقوق الشهداء

05:12 م السبت 10 مارس 2018
برلماني يدعو للمشاركة فى الانتخابات: للحفاظ على حقوق الشهداء

كتب – محمود رمزي:

قال البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة أسيوط، إن الخروج لصناديق الإقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة الإيجابية من المواطنين، بمثابة الحفاظ على مسيرة العمل وحقوق الشهداء ويساهم في دعم مسيرة العمل الوطنى بقوة عظمة.

ودعا "أبو ضيف" فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى ضرورة الإيجابية والفعالية فى الانتخابات الرئاسية، انطلاقا من الدور القيادى والمجتمعي لشباب وأهالي وكبار عائلات الغنايم فى دعوة المواطنين لممارسة الحق الدستورى. 

وقال "أبو ضيف": "نتطلع إلى أن تكون الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات أيام عيد وطنى تفخر فيها مصر بديمقراطيتها وقوة وإرادة الشعب المصرى".

واستنكر "أبو ضيف" المحاولات البائسة وغير المشروعة لتشويه الانتخابات الرئاسية المصرية، والدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يستهدف امن مصر وسلامة شعبها. ​

البدري أحمد ضيف مجلس النواب أسيوط الانتخابات الرئاسية

الخبر التالى:

فيديو| رقص استعراضي في حفل المتفوقين بـ"مودرن سكول".. والتعليم تتبرأ

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان