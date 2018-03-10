غدا.. اجتماع في الأزهر لوضع التصور النهائي لجدول امتحانات الثانوية

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، غدا الأحد، اجتماعا مع قيادات قطاع المعاهد، بمقر المشيخة لوضع التصور النهائي لجدول امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها "علمي وأدبي"، للعام الدراسي الجاري.

وتعقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري، في ال٢٩ من مايو المقبل.

ومن المقرر، أن يبحث الاجتماع الذي يعقد بحضور الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمد عبدالرحيم مدير عام الامتحانات، والشيخ علي خليل وكيل القطاع لشئون التعليم، الاقتراحات التي تقدم بها طلاب الشهادة الثانوية على الجدول المقترح، ومراعاة الجاد منها، تمهيدا للإعلان عن الجدول النهائي.

كان قطاع المعاهد، طرح جدول لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ودعا الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، لإبداء مقترحاتهم عليه.​