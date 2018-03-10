موسى مصطفى: "السيسي مش عدوي والانتخابات تخدم مصلحة مصر"

كتب- محمد نصار:

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية خيانة للوطن.

ودعا موسى، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، على هامش الوقفة التي نظمها عدد من أنصاره وأعضاء حملته، المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات أيا كان المرشح الذي سيدلون بأصواتهم لصالحه.

وأكد المرشح الرئاسي، أن الدولة المصرية خاضت وتخوض حتى اليوم مواجهات كثيرة ضد المؤمرات الداخلية والخارجية التي تسعى لهدمها ووقف مسيرة التقدم الذي حققته على يد السيسي بعد ثورة ٣٠ يونيو

وأنوه إلى أن الكثيرين لا يفهمون المعنى الحقيقي للمنافسة الديمقراطية، متابعا: "السيسي مش عدوي، ونحن نتنافس كشركاء في وطن واحد تحكمنا قواعد ديمقراطية واحدة"، حسب تعبيره.

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