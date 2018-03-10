التعليم: توزيع التغذية المدرسية على كل طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوجبة المدرسية، سيتم توزعها على كافة طلاب مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، بكافة محافظات الجمهورية، وفقًا لما تم إقراره من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مشكلة في عمليات التوزيع أو التخزين او نقص الوجبات.

وأضاف خيري- في بيان اليوم السبت- أنه تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل منظومة التغذية المدرسية، ومراجعة مناقصات كل الشركات من حيث التعاقد والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بهذه العملية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوجبة المدرسية موجدة لكل طلاب مدارس الجمهورية بالنسبة لمرحلة رياضض الأطفال وهي "البسكويت"، أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فتتنوع تركيبة الوجبة في كل محافظة حسب المورد المتعاقد ما بين: البسكويت، الفطيرة، بار الحلاوة، والباتيه"، ووذلك وفقًا لاشتراطات ومراجعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال خيري إنه خلال اجتماع مطول تم اليوم بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وكل الجهات المعنية، أكد الوزير على توزيع الوجبة في كل المحافظات وعلى كل الطلاب كما كان سابقًا، ولا صحة مطلقًا لما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول وجود أزمات في عمليات التوزيع في بعض المحافظات.

ولفت خيري إلى أنه تم توزيع خطابات بدء توزيع الوجبات المدرسية على المديريات التعليمية بالفعل.

يأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية ومستوفاة لجميع معايير واشتراطات السلامة الغذائية، وفي ضوء ما تمثله التغذية المدرسية من مكون هام للنمو الجسدي والعقلي للطلاب، فقًا عن أناه مكون هام للحماية الاجتماعية.​