"استقالات ووجوه جديدة".. ماذا يحدث داخل المحطات الإعلامية منذ بداية العام؟

القاهرة- (مصراوي):

شهدت الخريطة الإعلامية لعدد من القنوات الجديدة تغييرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، والتي تمثلت في تغيير الإدارات وانتقال بعض الإعلاميين لبرامج وقنوات أخرى.

يرصد "مصراوي"، أبرز المحطات الإعلامية الجديدة على الساحة والتغييرات التي حدثت بها كالتالي:

1- قنوات أون:

- استقال المهندس أسامة الشيخ من منصبه كرئيس لمجلس إدارة قنوات أون، وقررت شركة إيجل كابيتال المشرفة على إدارة القناة، تعيين المنتج تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة القنوات بدلا منه.

- تولى الإعلامي محمد سعيد محفوظ منصب رئاسة تحرير قناة أون لايف بدءًا من العام الجاري واستقال بعدها بشهر ويومين فقط.

- انتقال خالد مرسي، رئيس قناة «النهار اليوم» سابقًا، لرئاسة قناة «أون لايف»، خلفًا لمصطفى شحاتة.

- التغيير شمل أيضا رحيل عدد من المذيعين أبرزهم الكاتب الصحفى جمال فهمى مقدم برنامج «الوقائع»، وإبراهيم الجارحى مقدم برنامج «فلو اون»، كما توقف برنامج «on اليوم» الذي كان يقدمه الإعلاميان عمرو خفاجي ولبنى عسل، بعد أسبوعين فقط من إطلاقه 16 ديسمبر الماضى.

2- قنوات الحياة:

-استقالة هالة سرحان من منصب رئيس القناة، وشكلت الإدارة لجنة جماعية لتسيير العمل لحين تولي إحدى الشخصيات الإعلامية الكبرى إدارة الشبكة لاحقًا.

- المحامي خالد أبو بكر ينضم لتقديم برنامج الحياة اليوم بحيث يقدم 3 أيام أسبوعيًا، على أن يقدم تامر أمين الأيام الأربعة الأخرى.

- تعيين وائل الجعبري مديرًا لإدارة الإخراج بالشبكة بدلًا من أكرم فاروق

- انضم الإعلامي عماد أديب لقنوات الحياة بدءًا من شهر يناير الماضي إلى أن استقال في 2 فبراير الماضي

- تزامنت استقالة "أديب" مع استقالة الإعلامية جيهان منصور، التى كانت القناة تجهز لإطلاق برنامجها الجديد.

-انضمت الإعلامية نهاوند سري لقناة الحياة، لتقديم برنامج الحياة اليوم بدءًا من شهر فبراير الماضي، ثم استغنت عنها القناة للتعاقد مع خالد أبو بكر.

3- قناة صدى البلد:

- انضم الإعلامي عماد ربيع ليتولى منصب المدير التنفيذي لقنوات صدى البلد بدءًا من النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي، ثم تعرض لحادث مروع أبعده عن إدارة القناة لفترة ثم عاد لمنصبه منتصف فبراير الماضي.

4- قناة دريم

- غادرت الإعلامية رشا نبيل قناة دريم لتقديم برنامج "مصر النهاردة" على التليفزيون المصري، فيما تولت منة فاروق تقديم برنامجها الجديد "مساء دريم" في توقيت برنامج رشا نبيل "كلام تاني"، وذلك بعدما كانت تقدم برنامج "صباح دريم" في السابق

5- التليفزيون المصري

- أعاد التليفزيون المصري بماسبيرو، إطلاق قناة مصر الأولى بثوبها الجديد، حيث أطلق برنامجه اليومي "مصر النهاردة"، واستعان بالإعلاميين خيري رمضان ورشا نبيل، لتقديم البرنامج.

- تامر مطر يقدم برنامج دينى على التلفزيون المصري.

6- قناة النهار

- قررت قناة النهار وقف برنامج "صبايا الخير" لأجل غير مسمى بعد الحكم بحبس الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال.

- الاستغناء عن الإعلامي محمد الدسوقي رشدي بعد سنوات قضاها في القناة قدم خلالها أكثر من برنامج.

- التعاقد مع الإعلامي معتز الدمرداش لتقديم برنامج آخر النهار في نهاية ديسمبر الماضي

7- قناة المحور

- التعاقد مع الإعلامي محمد الباز لتقديم برنامج 90 دقيقة بدلا من الإعلامي معتز الدمرداش.