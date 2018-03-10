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وزير الزراعة يفتتح الدورة 85 لمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

04:02 ص السبت 10 مارس 2018
وزير الزراعة يفتتح الدورة 85 لمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

يفتتح صباح اليوم السبت، الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، في دورته 85.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم تنظيم المعرض هذا العام بالتعاون مع جمعية فلاحة البساتين المصرية، وتستمر فعالياته لمدة 45 يوم.

ويعد المعرض من أهم المعارض في مصر في هذا المجال على المستويين المحلى والدولي وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إلى البحث العلمي في مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، حيث يساهم المعرض بشكل فعال في زيادة الإنتاج وزيادة التصدير.

وزير الزراعة معرض زهور الربيع حديقة الأورمان جمعية فلاحة البساتين المصرية وزارة الزراعة

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