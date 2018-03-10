النائب محمد إسماعيل: بصمة الناخبين يوم الاقتراع "شرف"

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري واعٍ لكل ما يحاك للوطن من مؤامرات، تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خير مثال على إدراك الشعب لما يحيط به من خطر، خروجه في ثورة الكرامة ٣٠ يونيو، عن بكرة أبيه لإعادة مصر رائدة من جديد، وأقاموا بتفويض السيسي من أجل رفعة مصر ونهضتها".

وطالب النائب محمد، جموع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "الرئيس يخطط ويقود مسيرة التنمية من أجل المصريين، ولذا فيجب أن تكون بصمات إيديكم يوم الانتخاب مطلية باللون الأزرق، لتكون بصمة شرف أمام المغرضين".

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