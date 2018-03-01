وزيرة الثقافة تشارك في افتتاح مسرحية أحوال شخصية بـ"أوبرا ملك"

كتب- محمد عاطف:

شاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة في افتتاح مسرحية "أحوال شخصية"، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بـ"أوبرا ملك".

رافق الوزيرة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير فرقة الشباب، وعدد من المسرحيين والكتاب والنقاد.

يذكر أن العرض تناول 4 حكايات نسائية من خلال 4 ممثلات يسردن معاناتهن التي تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، وتتناول الحكايات فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة في المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.

"أحوال شخصية" بطولة عبير الطوخى، وندى عفيفي، ولمياء جعفر، وراماج، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمى، موسيقى حازم الكفراوى، مونتاج مواد فيليمة محمود صلاح، إخراج أشرف حسني.

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارًا بضم تبعية مسرح "أوبرا ملك" التابع للبيت الفني للمسرح ليكون مقرا لفرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح لإقامة الورش التدريبية التي ينظمها المسرح بالإضافة إلى نشاط الفرقة الخاص بإنتاج العروض المسرحية.

وأعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالقرار الذي يهدف إلى إيجاد مكان دائم لتدريب شباب المسرحين من خلال برنامج الورش الطموح "ابدأ حلمك" الذي تنفذه فرقة مسرح الشباب التي يديرها المخرج عادل حسان.​