29 صورة ترصد 8 مشاهد من افتتاح الرئيس السيسي لمدينة العلمين الجديدة

كتب- عمر مصطفى:

لم يكن أبدًا مجرد افتتاح لمشروع، من آلاف المشروعات التي أنجزها الرئيس السيسي، منذ صعوده لكرسي الرئاسة في مصر، فكل مرة يظهر فيها الرئيس السيسي، تكون بمثابة "صالون" لنقاش مشكلات الوطن، وهموم المصريين، واليوم في افتتاحه للمرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، فتح الرئيس العديد من الملفات المهمة، ويلخص "مصراوي"، أهم 8 مشاهد فيها.

المراسم

بدأت المراسم بكلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه فيها تحية شكر وإعزاز لأبناء القوات المسلحة والشرطة الذين يستجيبون لنداء الوطن بالقضاء على الإرهاب بوسط وشمال سيناء وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، التي حققت نجاحات باهرة بدعم ومساندة وتأييد من جميع فئات وطوائف الشعب المصري العظيم.

15 مدينة جديدة

قال رئيس الوزراء، إن هذه المدن ستصبح مراكز لريادة المال والأعمال على المستوى القومي والإقليمي، تؤدي جميع الخدمات الحكومية لقاطنيها ومحيطها العمراني بشكل بسيط وحضاري، مشيرا إلى البدء فى تنفيذ 15 مدينة من الجيل الرابع، وهي: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكي الجديدة وناصرــ غرب أسيوط، وغرب قنا وملوي الجديدة، والفشن الجديدة، وقد كان لها دور محوري في نهوض قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الأربع الماضية وتوفير نحو 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

التأمين على العمالة

استعرض الرئيس الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس للتأمين على العمالة خاصة المؤقتة، لما لها من دور فاعل وإيجابي في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، التي تعد قضية محورية تهم الأمن القومي للبلاد، فجاءت الاستجابة لهذا المطلب الوطني في مبادرة جمعت بين بنوك وطنية كبرى وشركة مصر للتأمين على الحياة، من خلال فكرة شهادة تحمل اسم "أمان".

مدينة رفح

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس، أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء في وضع حجر الأساس لمدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، التي كلفت بها الهيئة الهندسية، فهي مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء على مساحة "535" فدانًا بإجمالى "10016" وحدة سكنية و"400" بيت بدوي، بالإضافة للمنشآت الخدمية "سوق تجاري- حضانة– نادٍ رياضي اجتماعي– مجمع شرطي".

مدينة السلام

تناول اللواء كامل الوزير، مدينة سلام مصر شرق بورسعيد بسيناء على مساحة "16415" فدان، وجاري حاليا تنفيذ "9300" وحدة إسكان اجتماعى متميز بالإضافة لإنشاء مارينا لليخوت وبحيرات بإجمالي مساحة " 175 " فدانًا وشبكات الطرق والمرافق بالمنطقة السياحية غرب المدينة، ويتكون المشروع من عدد 217 عمارة " أرضى + 4 دور متكرر " بإجمالى "4340 " وحدة سكنية " مساحة الوحدة 90 م2"، و4889 وحدة إسكان متميز "867" فيلا منفصلة، "3414" فيلا متصلة– "608 " شاليهات سياحية، وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال الهيكل الخرساني 22%.

الضبعة النووي

استعرض اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، حجم الإنجاز بالمشروعات القومية التي تقام بالمحافظة، منها مشروع الضبعة النووي ومشروع تنمية غرب مصر الذي يتضمن إنشاء ميناء جرجوب وتحويله إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي ومنطقة لوجستية وصناعية كبرى، مشيراً إلى حجم الدعم النقدي المقدم من الدولة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم العالي والطرق والتموين.

رجال الأعمال

واستعرض محافظ مطروح مساهمات رجال الأعمال والمجتمع المدني في المشروعات التى تنفذها المحافظة.

جولة تفقدية

وفي نهاية المراسم قام الرئيس بجولة تفقدية بمشروع مدينة العلمين الجديدة، واستمع إلى شرح مفصل حول مخطط المدينة من مناطق سياحية وسكنية وبحيرات.