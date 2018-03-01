وكالة أنباء الشرق الأوسط تطلق منصة للتواصل الاجتماعي بالعربية والانجليزية

القاهرة- مصراوي:

أطلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، منصة لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام".

وقال علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في كلمة وجهها إلى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوكالة على التواصل مع الرأي العام في الداخل والخارج.

وأضاف أن هذه الصفحات تتضمن موجزا لأهم مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، مؤكدا أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات العالمية لتوفير خدمة متميزة لزوار صفحات "السوشيال ميديا".

ووعد "حسن" رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم خدمة صحفية بأداء متطور وبشكل مهني في ظل مناخ الديمقراطية والحرية التي تتمتع بها مصر حاليا، ومن خلال ما تتسم به الوكالة من سمعة مهنية عالية قوامها المصداقية والدقة والسرعة والحيادية والموضوعية.

وذلك بالدخول على:

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