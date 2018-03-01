الأحد.. "طاقة النواب" تناقش ارتفاع أسعار المحروقات



تعقد لجنة الطاقة لمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اجتماعين، الأحد القادم.

وتناقش اللجنة الطاقة، يوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة تبدأها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي بشأن التعرف على رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتطوير شركة السويس لتصنيع البترول، بعد تكرار نشوب الكثير من الحرائق بمصانع الشركة نتيجة تهالك المعدات وعدم إجراء الصيانات اللازمة.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان بشأن ارتفاع أسعار المحروقات ما يترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنيرجى إيجيبت ليمتد وشركة دوفر إنفيستمنت ليمتد وشركة روكهوبر إيجيبت بى تى واى ليمتد؛ لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.

وتناقش اللجنة كذلك، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول انك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز ايجيبت ليمتد؛ لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.