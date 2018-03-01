توقيع عقد إنشاء محطة محولات شرق سوهاج

كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع العقد الخاص بالمناقصة رقم (65/2016ـ 2017) الخاصة بمحطة محولات شرق سوهاج جهد 500/220/66/22 كيلوفولت سعة (2×750+3×175+2×40) ميجافولت أمبير بمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز "GIS" ومهمات جهد 66 & 22 كيلوفولت من النوع التقليدي (على أساس تسليم مفتاح) مع الكونسورتيوم المكون من شركات (الخرافى ـ NHVS-TAIKAI).

وقال جمال، في بيان، اليوم الخميس، إن الغرض من المشروع تفريغ الطاقة المولدة من محطة بني سويف وغرب البرلس بمنطقة كهرباء مصر العليا.

وأوضح جمال أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى نحو 600 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا تبدأ من تاريخ التعاقد.​