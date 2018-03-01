الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل مسمى بعض مصالح الداخلية

كتبت- عايدة رضوان:

نشرت الجريدة الرسمية - في عددها الصادر اليوم الخميس - القانون رقم (15) لسنة 2018، بشأن تعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أن يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمى الموضح قرينكل منهما أينما ورد ذكرها في أي قانون، وذلك على النحو الآتي: "مصلجة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ، مصلحة السجون، قطاع مصلحة السجون - قطاع السجون، مصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية، مصلحة الأمن العام، قطاع مصلحة الأمن العام - قطاع الأمن العام، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب".

ونصت المادة الثانية من القرار، أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فما نصت المادة الثالثة على العمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.