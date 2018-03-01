اليوم.. الأمم المتحدة تحتفل بـ "صفر التمييز"

كتب- محمد نصار :

يحتفل فريق برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، اليوم الخميس، بيوم "صفر التمييز" على مستوى العالم.

ويعد هذا الحدث تجمعا عالميا تشارك فيه مختلف دول العالم بشكل سنوي، ويهدف إلى تقدير التنوع بين الناس والإقرار بحق الجميع في المساواة.

ويسلط فريق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، اليوم بشكل خاص، الضوء على التمييز ضد المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري.

ويطلق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس "الإيدز" بالتعاون مع سفراء الحملة من المشاهير حملة لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي والدعوة إلى عدم التمييز ضد الأشخاص المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري.

وتأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الوطنية المشتركة لمعالجة الوصم والتمييز ضد المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري.

وقال الدكتور أحمد خميس، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك، إن هذه الحملة هي خطوة جديدة نحو زيادة رفع الوعي ومساعدة الناس على فهم المزيد عن الفيروس، وبالتالي وقف التمييز ضد المتعايشين بفيروس نقص المناعة.

ويجمع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة، جهود 11 منظمة من منظمات الأمم المتحدة وهم "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - اليونيسيف - برنامج الأغذية العالمي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - منظمة الأمم المتحدة للمرأة - منظمة العمل الدولية - اليونسكو - منظمة الصحة العالمية - البنك الدولي" ويعمل عن كثب مع الشركاء العالميين والوطنيين من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 وهي جزء من أهداف التنمية المستدامة.