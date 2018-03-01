السيسي لرجال الأعمال: "أمنوا على العمال بدل ما تزعلوا على الحج والعمرة"

كتبت- عايدة رضوان:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجال الأعمال بالتأمين على العمال، قائلًا: "اوعى حد من رجال الأعمال يزعل، اوعى تتصور أن الأجر والثواب أن تصلي أو تصوم وتطلع حج وعمرة، تأمين حياة إنسان وأسرته له أجر".

وتابع الرئيس السيسي: "أرجو إن رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمقاولات، مش هتكلم على قد العاملين في البناء والتشييد، إنما لكل العمالة المؤقتة، علشان خاطر ربنا، مش حد تاني، خاطر ربنا خاطر كبير قوي، يارب نعرف نعمل حاجة علشان خاطر ربنا، بنعمل حاجات كتير وبتزعلوا على الحج والعمرة، إسعاد الناس وتغيير حياتهم للأفضل أجر كبير قوي ربنا يجازي عليه".

جاء ذلك تعليقًا على مقترح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن شهادة "أمان" للتأمين على العمالة اليومية خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة السياحة، منذ أيام، أنه تم فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام، لافتًا إلى أن هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة للرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ.

ومن المقرر أن يسدد المواطن هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ ماعدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة.

وكشفت لجنة السياحة - في بيان سابق - عن أنه تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج في 29 جماد الآخر، وستكون الأولوية للمعتمرين اللذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة نظرًا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم "500" تأشيرة.