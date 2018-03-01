الجندي يعرض رؤيته على "محلية النواب".. الأحد المقبل

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأحد المقبل، عرض ومناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خططها الواردة ببرنامج الحكومة بالقطاعات المرتبطة بدعوة من اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية.

ويوم الاثنين، يناقش الأعضاء، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن التعسف في تنفيذ الاتفاق بين السيد محافظ بني سويف الأسبق، وشركة كهرباء الريف بني سويف على تسلم مساحة 4500م2 لإقامة مخزن كهرباء عليها،مخالفات رئيس الوحدة القروية لقرية (دلاص) التابعة لمجلس مدينة ناصر محافظة بني سويف.

ويناقش الأعضاء يوم الثلاثاء، أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر خاصة محافظتي القاهرة والإسكندرية استناداً لما أحيل للجنة من مشروعي قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.