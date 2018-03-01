بالزغاريد.. نقيب الصيادلة يعود لمنصبه: "اللي حصل ما بينا شيطان" - صور

وزير الشئون الدينية التونسي: "زواج المسلمة من غير المسلم" مجرد رأي

كتب - أحمد جمعة:

استقبل أعضاء بنقابة الصيادلة، النقيب الدكتور محيي عبيد، بالزعاريد بعد عودته إلى منصبه تنفيذا لحكم القضاء الإداري بإلغاء قرار أعضاء المجلس بإيقافه عن العمل.

ودعا نقيب الصيادلة لعقد اجتماع لأعضاء المجلس يوم الأحد المقبل، وعقد مؤتمر صحفي بشأن شهدته النقابة مؤخرا.

يأتي ذلك وسط تذمر بعض أعضاء المجلس من عودة "عبيد" مرة أخرى.

وقال عبيد لأعضاء المجلس: "اللي حصل ما بينا شيطان، وأي مشاكل ستحل داخل المجلس، والنقيب ومجلسه قادرون على الاتفاق".

واستقبل الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل المجلس والقائم بأعمال النقيب، محيي عبيد لدى وصوله إلى مقر النقابة التي أغلقت أبوابها قبل وصول النقيب مرة أخرى.

واجتمع أعضاء نقابة الصيادلة في مقر اجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية.