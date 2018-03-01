الأرصاد تعلن تفاصيل درجات حرارة الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 13 26

وسط الدلتا 13 26

الإسكندرية 11 20

بلطيم 13 22

مطروح 11 21

السلوم 08 21

سيوة 12 24

بورسعيد 15 22

دمياط 14 22

العريش 10 23

رفح 10 22

الإسماعيلية 12 26

السويس 14 26

رأس سدر 14 24

نخل 08 22

نويبع 17 25

طابا 14 23

كاترين 05 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 17 27

مرسى علم 17 28

الفيوم 12 27

بنى سويف 12 27

المنيا 10 26

أسيوط 10 27

سوهاج 11 27

قنا 12 27

الأقصر 12 29

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 28

الوادى الجديد 13 27

شلاتين 19 29

ابو رماد 19 28

راس حدربة 21 26

حلايب 21 26