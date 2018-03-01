خبير اقتصادي: الدستور به مواد تعيق التنمية ويحتاج لتعديل

كتبت- مروة شوقي:

تصوير- علاء القصاص:

قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد والمالية العام وعميد كلية التجارة بجامعة العريش، إن مصر تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية، نظراً لامتلاكها العديد من الموارد التي تؤهلها لذلك.

وأسار شاهين، بندوة حزب المحافظين بعنوان الحصاد الاقتصادي بين الواقع والمأمول انه منذ عام ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١٥، أن الدستور المصري به العديد من المواد التي تعيق تحقيق التنمية، مضيفاً: "يجب تعديل تلك المواد حتى لا تعوق المشاريع الاقتصادية التى تنفذ على أرض الواقع".

وأوضح أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: "نزيد ٢.٥ مليون نسمة كل عام، والعاصمة الجديدة الحل الأمثل للتغلب على الزيادة السكانية وتكدس القاهرة".

وبحسب شاهين، فإن مصر ستصبح من أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم في التنمية الاقتصادية، حينما يتم جني ثمار الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها.