​القصة الكاملة لعودة "أوبرا عايدة" لحضن الأهرامات لتنشيط السياحة

كتب يوسف عفيفي - هاني رجب

تنطلق عروض أوبرا عايدة بمنطقة أهرامات الجيزة، يومي الخميس والجمعة الموافقين 8 و 9 مارس 2018 ويستمر الحدث لمدة ثلاث سنوات متتالية تبدأ بعام 2018 بالأهرامات والعامين المقبلين فى معبد حتشبسوت بالأقصر وتنتهي بعام 2020، وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على تنظيم أوبرا عايدة .

وأكد ياسر مصطفى، رئيس الشركة المنظمة لعروض "أوبرا عايدة" اس بي تورز للسياحة، أن العروض تهدف إلى أستخدام قوة مصر الناعمة الموسيقى والفن في تغيير الصورة الذهنية عن مصر ، وجذب السياح حيث إن حضور أوبرا عايدة في مسرحها الطبيعي التاريخي حلم من أحلام عشاق الموسيقى في كل مكان.

وأوضح مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمسرح الصوت والضوء بابو الهول بالاهرامات، اليوم الأربعاء، أن تنظيم مصر لهذا الحدث العالمي بمثابة رسالة أمن وأمان ونقل صورة حقيقية إيجابية عن مصر ويساهم ذلك فى تنشيط حركة السياحة حيث يصل نسبة إشعال فنادق القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس العام الجارى حوالى 75% ، وفنادق الهرم 100%.

وأكد أن انتعاش السياحة لن يعود إلا من خلال القطاع الخاص حيث لاتوجد فى فرنسا أو اليايان وزارة للسياحة، مشيرا إلى أن أوبرا عايدة تمثل تعاون حضاري يجمع بين 3 حضارات مصرية أفريقية أوروبية تضم فرنسا وإيطاليا .

وتغطى ثقافات العالم أجمع، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية حتى بلغت حوالى 13 مليون جنيه.

وتبلغ أسعار التذاكر بيع حفلة أوبرا عايدة فى كافة أنحاء دول العالم ما بين 100 إلى 500 دولار وتم التعاقد مع وكالات عالمية للترويج والتسويق لحجز تذاكر الحدث في كل من ألمانيا واليابان.

وأكد أن سعة المسرح تصل لـ 3 آلاف مقعد فى العرض الواحد، حيث تم بيع 3000 تذكرة منهم 90% من الأجانب يوم 9 مارس وبحضور كبرى الشخصيات الدبلوماسية وكبار المسؤلين والفنانيين منهم 20 من سفراء الدول العربية والأجنبية، كما وجهت الدعوة لجميع وزراء الحكومة المصرية لحضور ذلك الحدث العالمى مضيفا ان هناك عدد كبير من الفنانين المصريين حرصوا على شراء التذاكر لحضور عرض أوبرا عايدة منهم الفنانة هند صبرى ،وهشام سليم ،ويسرا .

وقال ياسر مصطفى، أن قوات الأمن على مستوى عالى من التأمين منذ وصول الوفود المشاركة فى العرض إلى جانب التأمين داخل عروض الحفلات من خلال قوات الشرطة وفالكون التابعة للقوات المسلحة من خلال توافر 10 بوابات أمن.

ومن جانبه أكد وليد البطوطي مستشار وزيرة السياحة ،أن عودة الأوبرا مشروع قومى وذات مردود عالمى قوى ويتطلب تكاتف كافة جهود الدولة وتذليل اية عقبات .

ومن جانبها قالت ياسمين عبد الرحمن،المستشار الإعلامي للحدث العالمي، إن التغطية الإعلامية لكافة وسائل الاجنبية يتم توفير كافة التيسير ات لها بدون قيود من خلال الهيئة العامة للاستعلامات إلى جانب وسائل الإعلام المحلى من خلال هيئة تنشيط السياحة.

وأشارت إلى أن القصة تتضمن الدمج بين عدد من الحضارات و الثقافات المختلفة حيث تقدم المصريين القدماء والحبشيين كشخصيات رئيسية من وجهة نظر فرنسية وبموسيقي و ثقافة إيطالية.

وأكد أن مدة عرض حفل أوبرا عايدة 3 ساعات تبدأ فى السابعة مساء ويضم العرض 530 فنانا منهم 8 أجانب إضافة إلى 35 الأوركسترا والباقى من الفنانيين المصريين والمخرج عبد الله سعد من مصر وتضم قائمة الفنانين الذين سوف يتواجدون لاظهار ذلك العمل العظيم كل من قائد الأوركسترا: ديفيد كريشنزى أحد أشهر ملحنين العصر، والرائعة دراجانا راداكوفيك سوف تؤدى دور عايدة, و هى أحد أفضل مغنيين الأوبرا فى العالم. وراداميس: داريو دي فيتري هو من سيقوم بتأدية دور قائد الجيش راداميس.

و سوف تقدم الأوبرا على مسرح بطول 1500 متر مربع مزين بديكورات ملكية لتمثيل الحضارة المصرية القديمة فى خلفيتها أبو الهول وأهرامات الجيزة.

كما سيشهد ذلك المكان التاريخى العظيم تجسيدا لعودة أبو الهول والأهرامات إلى الحياة مرة اخري حيث يقوم الجنود بركوب الخيول حول الموقع بواقعية أخاذة.

و سوف يتم تزويد العرض بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة ليتمتع الحضور بتجربة ساحرة فريدة من نوعها.

والشخصية الرئيسية فى أوبرا عايدة هي: أميرة حبشية "عايدة" و الموقع الحقيقى للقصة فهو مصر بوجود نهر النيل العظيم بالخلفية. وتم صياغتها موسيقيا على أيدى الموسيقار الإيطالى جيوسيبي فيردى الذي حولها لقطعة فنية مميزة.

وتعد تلك الأوبرا هى قاسم مشترك بين كل الحضارات وتصل الإنسانية جميعها ببعضها البعض, و فقط عندما تجتمع كل تلك الحضارات الإنسانية مع بعضها البعض يتم إبداع تحفة فنية مميزة كهذه.

يذكر أن محبي الأوبرا يستطيعون أن يشاهدوا العرض بأى دار أوبرا حول العالم, و لكن ما يميز هذا الحدث هو الموقع الحقيقي الذى شهد قصة عايدة الحقيقية منذ الاف السنين.